Quartararo verovert eerste Franse MotoGP-zege sinds 1999, wereldkampioen Marquez loopt bij stevige crash breuk op in arm DMM

19 juli 2020

15u23

Bron: Belga 0 MotoGP De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) heeft in Jérez de la Frontera in de MotoGP de eerste manche van het WK snelheid op zijn naam geschreven. De 21-jarige Quartararo, die zijn eerste winst verovert en Frankrijk het eerste MotoGP-succes sinds 1999 bezorgt, bleef zijn Spaanse teammaat Maverick Viñales voor.

De Spanjaard Marc Marquez (Honda), die mikt op een zevende wereldtitel in de MotoGP, kwam tijdens de race stevig ten val. Marquez was na een stuurfout in het grind beland en in de race naar achteren gezakt, maar zette een remonte in. Daarbij maakte de regerende wereldkampioen echter opnieuw een stuurfout en ging onderuit. De Spanjaard werd van zijn motor afgeworpen en maakte een harde schuiver. Hij liep een breuk op in zijn bovenarm en moet dinsdag onder het mes.

SAME CORNER! 😱@marcmarquez93 crashes at Turn 4! He's up on his feet but out of the race! 💢#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/ksHdPcfpMO MotoGP™🏁(@ MotoGP) link

Het WK snelheid in de MotoGP moest eigenlijk begin maart in Qatar starten, maar de coronacrisis gooide toen roet in het eten. De wedstrijden in de Moto2 en Moto3, wachtkamers van de MotoGP, konden in Qatar plaatsvinden, maar de MotoGP-race viel in het water. Nu de kop er in de MotoGP voor dit seizoen alsnog af is, blijven de piloten in Jérez de la Frontera voor de tweede manche volgende week (26/07). Vervolgens trekken de rijders naar Tsjechië (09/08) voor een race en naar Oostenrijk (16/08 en 23/08) voor twee races, vermoedelijk nog steeds zonder toeschouwers.

Over 20 years in the making! 🇫🇷



The pitlane applauds @FabioQ20, the first French premier class winner since Valencia 1999! 👏#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/uRcps4t9Ae MotoGP™🏁(@ MotoGP) link