Quartararo troeft de concurrentie opnieuw af in Jerez, Fransman verstevigt leiderspositie in WK



DMM

26 juli 2020

15u40 0 MotoGP De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) heeft in Jerez de la Frontera de GP van Andaloesië, de tweede manche in de MotoGP van het WK snelheid, gewonnen. Het is voor de 21-jarige Quartararo de tweede GP-winst op rij.

Quartararo vertrok net als vorige week, toen hij zijn eerste MotoGP-succes veroverde, van poleposition en gaf die eerste plaats niet meer uit handen. De Fransman hield zijn Yamaha-collega’s, de Spanjaard Maverick Viñales en Italiaanse veteraan Valentino Rossi, achter zich. Na zijn twee zeges in evenveel GP’s voert Quartararo zonder verrassing de WK-stand aan.

Marc Marquez, de zesvoudige en regerende wereldkampioen in de MotoGP, verscheen niet aan de start. De 27-jarige Spanjaard liep vorig weekend tijdens de openingsmanche van het WK een breuk in de bovenarm op, waarna hij dinsdag onder het mes ging. Marquez herstelde snel en deed voor de GP van Andaloesië al mee aan de derde en vierde vrije training, maar besloot geen risico te nemen en liet de GP schieten.

In de Moto2 ging de zege naar de Italiaan Enea Bastianini (Kalex), die zijn eerste zege veroverde. Hij bleef zijn landgenoten Luca Marini en Marco Bezzecchi voor. De Japanner Tetsuta Nagashima, die tijdens de proefritten zwaar ten val kwam en een moeilijke race kende, eindigde elfde. Hij houdt wel de WK-leiding in handen.

Het WK snelheid in de MotoGP moest eigenlijk begin maart in Qatar starten, maar de coronacrisis gooide toen roet in het eten. De wedstrijden in de Moto2 en Moto3, wachtkamers van de MotoGP, konden in Qatar plaatsvinden, maar de MotoGP-race viel in het water. Het seizoen begon dan uiteindelijk vorig weekend met de GP van Spanje, ook al op het circuit van Jerez. Voor de volgende manche, op 9 augustus, trekken de rijders naar Tsjechië. Nadien (16/08 en 23/08) volgen twee races in het Oostenrijkse Spielberg.