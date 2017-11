Princen wint Rally van de Condroz, Verschueren pakt Belgische titel 16u11

Bron: Belga 7 Heymans Auto- en Motorsport Kris Princen (Skoda Fabia R5) heeft de Rally van de Condroz op zijn naam geschreven. De Belgische titel ging naar Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5).

Princen haalde het met 27,2 seconden voorsprong op de Nederlander Kevin Abbring (Peugeot 208 T16). Hij boekte zijn vierde zege van het seizoen, zijn derde in Hoei.



Vincent Verschueren eindigde als derde in de slotmanche van het BK. Dat volstond om voor het eerst in zijn carrière Belgisch rallykampioen te worden.