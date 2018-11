Papa van racetalent (17) dat met 276 km/u in dranghekken knalde, doorstond doodsangsten: “Die 30 of 40 minuten na de crash waren de zwaarste uit mijn leven” YP

20 november 2018

14u44

Bron: Daily Mail 0 Auto- en Motorsport De beelden gingen afgelopen dagen de wereld rond: Sophie Flörsch, een Duits racetalent van 17, die met een snelheid van bijna 276 km/u in de lucht werd gecaprioleerd en finaal in de dranghekken belandde tijdens de F3-race van Macau, in Portugal. De schade was ‘maar’ een gebroken nekwervel en ook haar vader, Alex, beseft dat Sophie door het oog van de naald is gekropen.

“Die 30 of 40 minuten na de crash waren de zwaarste uit mijn leven”, reageert Flörsch senior bij Daily Mail. “Ik ging meteen naar haar op zoek, maar ik vond haar niet. Ik wist helemaal niet wat er gaande was, er doemden allerhande soorten gedachten op”, aldus Alex, die later zag hoe de hulpdiensten zijn dochter wél al hadden gevonden en de eerste hulp aan het toedienen waren. “De FIA en het medisch personeel hebben uitstékend werk geleverd en ik wil iedereen dan ook bedanken voor wat ze voor ons hebben gedaan.”

Flörsch onderging, zoals intussen geweten, een geslaagde operatie aan de zevende nekwervel. De ingreep in het Conde S. Januário-ziekenhuis in Lissabon duurde liefst elf uur omdat de artsen heel voorzichtig te werk moesten om geen zenuwen te raken. Volgens de vader is het ruggenmerg van zijn dochter niet beschadigd en had ze voordien geen verlammingsverschijnselen. “Alles is goed verlopen. Ik hou de familie in München constant op de hoogte. Sophie is bij bewust zijn en het herstel verloopt naar wens. De dokters zeggen dat ze, als alles op deze manier blijft evolueren, binnen zes of zeven dagen terug naar Duitsland kan worden overgebracht. Ik wijk geen minuut van haar zijde en ben blij dat het ergste achter de rug is. Het kan alleen maar beter gaan, want nu heeft ze wel nog wat pijn – ondanks de medicatie.”

Of hij zijn dochter nu van de racecircuits zal trachten af te houden? Nee, daar denkt de man niet aan. “We hebben het er nog niet over gehad wanneer ze terug zal gaan racen. Daar is het nog te vroeg voor. Maar wat mij betreft, is er geen enkele reden om haar tegen te houden om te hervatten.”

