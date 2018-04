Ott Tänak houdt Thierry Neuville van zege in Rally van Argentinië TLB

29 april 2018

20u39

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Ott Tänak (Toyota Yaris) heeft de Rally van Argentinië gewonnen. De 30-jarige Estlander had in de vijfde van dertien WK-rally's 37.7 voorsprong op eerste achtervolger Thierry Neuville (Hyundai i20). De Spanjaard Dani Sordo (Hyundai i20) werd derde, net voor wereldkampioen en WK-leider Sébastien Ogier (Ford Fiesta).

Tänak nam vrijdagmiddag de leiding en stond die niet meer af. Hij won in totaal tien van de achttien klassementsritten. De manier waarop hij de moeilijke en veeleisende wedstrijd won, was verbluffend. Op één fout in de eerste klassementsrit na, een spin, reed Tänak een foutloze wedstrijd. Het is zijn eerste WK zege voor zijn nieuwe werkgever Toyota, de derde uit zijn carrière. Voor Toyota was het van 1994, met Didier Auriol in een Celica 4WD, geleden dat het won in Argentinië.

Neuville won zondag twee klassementsritten, waaronder de powerstage die hem vijf extra WK punten opleveren, eentje meer dan Ogier, die in de powerstage de tweede tijd reed. In de WK tussenstand loopt Neuville zeven punten in op Ogier, die nu 100 punten heeft. Dat zijn er tien meer dan Neuville.

De volgende WK rally wordt over drie weken in Portugal gereden.