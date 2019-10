Ott Tänak blijft de dans leiden in Wales, Neuville in strijd voor het podium Joost Custers

15u01 0 WRC Rally Ott Tänak blijft heersen in de Wales Rally GB, waar Sébastien Ogier en Thierry Neuville onderling strijden voor de tweede en derde plaats op het podium.

Halverwege de derde dag heeft Ott Tänak (Toyota) al zeven seconden bonus op Sébastien Ogier (Citroën) en negen op Thierry Neuville (Hyundai). Indien Neuville nog een kans op de wereldtitel wil houden moet hij absoluut de situatie keren en voor Tänak eindigen. Bovendien blijft Kris Meeke (Toyota) druk zetten op onze landgenoot in de strijd om de derde plaats. De Noord-Ier volgt op 4,5 seconden van Neuville. Andreas Mikkelsen (Hyundai) vervolledigt de top-5, maar hij dient vooral achter zich te kijken, naar een oprukkende Elfyn Evans (M-Sport).

Kalle Rovanperä (Skoda) leidt in WRC 2 Pro, voor zijn teamgenoot bis Skoda, Jan Kopecky. Pierre-Louis Loubet (Skoda) leidt in WRC 2, met anderhalve seconde bonus op Petter Solberg (Volkswagen). Adrien Fourmaux (Ford) is derde.