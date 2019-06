Organisatoren 24 uur van Le Mans diskwalificeren winnaar in GT AM-categorie Redactie

18 juni 2019

08u53

Bron: Belga 0 Autosport De organisatoren van de 87ste 24 uur van Le Mans hebben de winnaar in de categorie GT AM gediskwalificeerd. Ze krijgen de bestraffing omdat de capaciteit van de brandstoftank niet conform de regels was.

Het gaat om de Ford GT N.85 van de Amerikaan Ben Keating, de Nederlander Jeroen Bleekemolen en de Braziliaan Felipe Fraga. De brandstoftank van de Ford GT van het team zou volgens een controle een volume hebben gehad van 96,1 liter in plaats van het toegestane maximum van 96 liter.

De nieuwe winnaar in de GT AM, waarin amateurs naast profs rijden, is nu voor de Porsche 911 RSR N.56 van de Duitser Jörg Bergmeister, de Amerikaan Patrick Lindsey en de Noor Egidio Perfetti.

De overwinning in de 24 uur van Le Mans ging zondag naar de Toyota van de Spanjaard Fernando Alonso, de Zwitser Sébastien Buemi en de Japanner Kazuki Nakajima. Stoffel Vandoorne werd met zijn Russische ploegmaats Vitaly Petrov en Mikhail Aleshin in een BR1-AER derde.