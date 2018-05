Ophef in de MotoGP: topcoureur maakt doodsmak en wordt meteen afgevoerd, maar vergeet fans in alle tumult niet GVS

19 mei 2018

15u32 6 Auto- en Motorsport Paniek in de MotoGP. Niet in een razend gevaarlijke bocht of tijdens een bloedstollend duel, wél op een schijnbaar onschuldig moment smakte coureur Cal Crutclow ongemeen hard tegen het asfalt. Op de koop toe schoof de motor van de Brit nog tegen hem aan. De snelheidsduivel is afgevoerd naar het ziekenhuis, maar stelde eerst het publiek gerust.

Het ongeluk gebeurde tijdens de eerste kwalificatieronde van de MotoGP in Frankrijk op het Bugatti Circuit in Le Mans. Crutclow, op een zevende stek in de WK-stand, was bezig aan een uitstekend rondje toen hij uit het niets de controle over zijn tweewieler verloor. De Brit werd over zijn stuur gekatapulteerd en belandde vol op de rug. Alsof dat nog niet volstond gleed zijn moto enkele tellen later nog tegen zijn helm aan.

Even werd Crutclow op de baan verzorgd alvorens hij in allerijl op een brancard afgevoerd werd naar het ziekenhuis. Wat hij op dit moment mankeert, is nog niet geweten, maar met een handgebaar stelde hij zijn trouwe fans wel al gerust. Toch heerst de vrees dat de ruggenwervel van Crutclow geraakt is. De Belg Xavier Siméon legde met zijn Ducati beslag op de 23ste en voorlaatste stek, Johann Zarco start morgen vanop de pole.

RT @F1everyday: La caída de @calcrutchlow en el #FrenchGP #MotoGP 😱 pic.twitter.com/wmgX8IJaaH MotoGP Fans Club(@ MotoGPFansClub) link

🚨 Medical Director Info 🚨@calcrutchlow is being taken to hospital for a check up following this crash at the end of Q2 ➡️ https://t.co/Rv0xxd57Ot



More updates to follow... pic.twitter.com/gxTRycJ0gE MotoGP™🇫🇷🏁(@ MotoGP) link

#MotoGP #FrenchGP 🇫🇷

Aqui podemos ver el gesto de @calcrutchlow que tranquiliza los aficionados!! 👏💪 pic.twitter.com/uy325crNRB #MotorLAT(@ motorlat) link