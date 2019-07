Open strijd in 24 Uren van Spa, Belgische kanshebbers delen in de klappen Joost Custers

27 juli 2019

22u11

Bron: Eigen berichtgeving 1 Autosport In de Ardennen is de 71ste editie van de Total 24 Hours of Spa in volle gang. Na goed vijf uur racen wisselen de verschillende toppers elkaar vooraan af, met Mercedes, Ferrari, Audi en Porsche die er licht bovenuit steken. Opvallend, de Belgische kanshebbers delen behoorlijk in de klappen.

De regen vertraagde de start met enkele ronden, want de safety car liet de meute pas na vier ronden gaan. Vooraan hield polesitter Maro Engel (Mercedes) geruime tijd stand tot Kevin Estre in zijn Porsche 911 het heft in handen nam. Opvallend het eerste uur, in de regen verliep alles zonder incidenten, maar zodra de piste opdroogde, volgde de ene klapper na de andere. Onder meer een Audi, twee BMW, een Bentley en een Ferrari klapten er had af, met bijzonder veel neutralisaties tot gevolg. Gelukkig bleven de gevolgen beperkt tot materiële schade.

Sportief was de leiding om 21u30 in handen van de Ferrari van Molina-Aleshin-Rigon, maar met amper enkele seconden voorsprong op de dichtste achtervolger, de WRT Audi R8 van het DTM-trio Müller-Rast-Frijns. Mercedes neemt de derde plek in met de AMG-GT3 van Marciello-Schiller-Abril.

Belgen in de problemen

Net na negen uur ‘s avonds, ging de #62 Aston van Maxime Martin, met Matt Parry achter het stuur, van de baan en dat aan de bocht van Stavelot. De Vantage AMR GT3 werd behoorlijk beschadigd aan de achterzijde en diende op te geven. Ondertussen verloor ook Maxime Soulet veel tijd met versnellingsbakproblemen aan de Bentley, nadat eerder al het stuur van de Continental GT3 moest vervangen worden.

Louis Machiels was ook even traag onderweg. De koploper in Pro-Am was met met een lekke band onderweg naar de box. De auto werd even in de pitgarage geduwd om met meer mecaniciens de lichte schade te herstellen. Vermelden we ook dat eerder Laurens Vanthoor (Porsche) een drive through kreeg omdat hij te snel reed onder geel… De beste Belg was zodoende Dries Vanthoor in de Audi Sport Team WRT Audi R8, maar ook hij verliest tijd met een drive through wegens overdreven snelheid in de pitlane.