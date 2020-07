Op zijn zestiende maakt Luikenaar Barry Baltus dit weekend grote debuut in Moto3 ODBS

15 juli 2020

13u23

Bron: Belga 0 Motorsport De amper 16-jarige Belg Barry Baltus zal komend weekend in het Spaanse Jerez, bij de hervatting van het motorsportkampioenschap, zijn debuut maken in de Moto3.

De beloftevolle piloot uit de provincie Luik werkt het seizoen op een KTM van de Duitse formatie PrüstelGP af. Baltus nam in 2019 deel aan het Moto3-kampioenschap voor junioren, en eindigde hier als vierde. Hij won een wedstrijd en behaalde drie podiumstekken. De jonge Belg was ook al aan zet in de Red Bull Rookies Cup, waar hij twaalfde werd.

De eerste Moto3-race van het seizoen vond begin maart in Qatar plaats, maar nadien gooide de coronacrisis roet in het eten. Baltus zou na zijn zestiende verjaardag - de minimumleeftijd voor een Moto3-rijder - normaal zijn debuut in mei maken tijdens de Grote Prijs van Frankrijk. Maar als gevolg van de pandemie moet hij dus twee maanden langer geduld hebben.

De herwerkte Moto3-kalender telt dertiens GP’s op acht circuits.

