Ook Lieber geeft forfait voor Motorcross der Naties

12u46

Bron: Belga 0 BELGA Auto- en Motorsport Julien Lieber kan dit weekend niet deelnemen aan de 71ste editie van de Motorcross der Naties op het circuit van Matterley Basin in Groot-Brittannië.

De 23-jarige Lieber ging de afgelopen week onder het mes nadat hij tijdens de laatste seizoensmanche in het Franse Villars-sous-Ecot een blessure aan de kruisbanden van de linkerknie opliep. Brent Van doninck zal de onfortuinlijke Lieber vervangen. Bondscoach Joël Smets selecteerde daarnaast Kevin Strijbos (MXGP) en Jeremy Van Horebeek (Open).



Het forfait van Lieber is al de tweede tegenvaller voor Smets. De bondscoach koos in de MXGP in eerste instantie voor Clément Desalle, maar de Belgische nummer één blesseerde zich eerder deze maand aan de rug tijdens de Grote Prijs van Nederland. Vorig jaar eindigde België op de vierde plaats in de Motorcross der Naties.

