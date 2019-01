Ogier wint spannende Rally van Monte Carlo, Neuville strandt op tweede plaats XC en MH

27 januari 2019

14u18

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Sébastien Ogier en Julien Ingrassia (Citroën C3 WRC) hebben de rally van Monte Carlo gewonnen, de openingswedstrijd van het WK 2019. Een historische zege voor Ogier, die voor de zevende keer deze wedstrijd won én werkgever Citroën een 100e WK-zege aanbood. Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) reden een verdienstelijke wedstrijd en streden tot de laatste meter mee voor de eindzege. De Belgen strandden uiteindelijk op 2.2 seconden van de winnaars. Ott Tänak en Martin Järveoja (Toyota Yaris WRC) eindigden op de derde plaats.

Neuville startte vanochtend met het mes tussen de tanden en was drie ritten op rij sneller dan Ogier, die voor de start van de slotrit slechts vier tienden van een seconde overhield op de Belg. In een alles-of-nietsscenario gaven beide rijders in de slotrit het beste van zichzelf. Uiteindelijk won Ogier de rally.

“Dit is de rally die ik het liefst van al win. Daarom ben ik nu zo gelukkig”, zei een emotionele Ogier. “We hadden een klein probleem en ik zat echt op de limiet. Ik ben heel blij. Dit is mijn zesde zege op rij in Monte Carlo met drie verschillende wagens.” Met de zege van 2009 erbij is het de zevende eindwinst in de Monte Carlo voor Ogier. Ogier evenaart het record van Sébastien Loeb, die deze rally ook zeven keer wist te winnen. Loeb eindigde zondag als vierde.

Ogier nam vrijdagnamiddag de leiding over van Neuville. Bij de tweede doortocht Roussieux - Laborel sneed Neuville iets te snel een bocht aan en koos hij veiligheidshalve voor een vluchtweg. Het manoeuvre kostte hem ruim 15 seconden. In de daaropvolgende proef nam Ogier de leiding, om die niet meer af te staan.

Ogier wordt de eerste leider in de WK-tussenstand. De Fransman heeft acht punten voorsprong op Neuville en 12 punten op Tänak. Bij de constructeurs neemt Hyundai de leiding. Met 30 punten hebben ze vijf punten meer dan Citroën en Toyota.

Guillaume de Mevius (Citroën C3 WRC) haalde het einde van de Monte Carlo niet. In de op twee na laatste rit ging hij in de fout en moest hij opgeven. De Mevius reed op dat moment op de 10e plaats en was tweede in WRC2. Gisteren moest Grégoire Munster (Skoda Fabia R5) ook opgeven toen een schokdemper brak na een contact met een boomstronk. Renaud Jamoul, de Belgische corijder van Adrien Fourmaux (Ford Fiesta R5), eindigde als 10e en 2e in de WRC2-categorie.