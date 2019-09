Ogier weer helemaal in WK-race na zege in Rally van Turkije, Neuville achtste JCA

15 september 2019

13u37 0 Autosport Sébastien Ogier (Citroën) is zoals verwacht winnaar geworden van de Rally van Turkije, de elfde manche van het WRC 2019. De Franse wereldkampioen ging zijn teamgenoot Esapekka Lappi vooraf. Thierry Neuville werd achtste.

Ogier stond ‘droog’ sinds Mexico in maart, maar aan het wachten kwam dus een einde na een zeer goede wedstrijd in Turkije. De Fransman bleef foutloos en de Citroën was zeer betrouwbaar, wat de rallylegende vertaalde in de 47ste zege uit zijn carrière. Voor Citroën werd het een triomftocht met een mooie tweede plaats voor de jonge Fin Esapekka Lappi, zijn derde tweede plek dit seizoen na Zweden en Finland. De derde plaats was voor Andreas Mikkelsen, zijn derde podium dit seizoen. Mikkelsen moet de laatste wedstrijden overigens niet meer onderdoen voor kopman Thierry Neuville.

Neuville eindigde na zijn akkefietje zaterdagochtend als achtste en telt met 180 eenheden nu 30 punten minder dan WK-leider Tänak (210) en 13 minder dan runner-up Sébastien Ogier (193). Wil Neuville nog een kans op de wereldtitel maken, dan moet hij in Wales, Spanje en Australië telkens minstens eerste of tweede eindigen en hopen op pech van de concurrentie. ”Het was een moeilijk weekend, maar er zijn er nog drie te gaan”, was het veelzeggende commentaar van de Belg aan de finish.

In het WK constructeurs is Hyundai weer steviger leider. De zege in WRC2 was voor Ford-rijder Gus Greensmith, voor de Skoda van Jan Kopecky. De volgende WRC-manche vindt van 3 tot 6 oktober in Wales plaats.