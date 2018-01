Ogier weer aan het feest in Monte Carlo, Neuville ziet na fout vrijdag aanvalslust nog beloond met vijfde plaats Redactie

28 januari 2018

17u31

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Sébastien Ogier en corijder Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC) hebben voor de vijfde opeenvolgende keer, voor de zesde keer in hun carrière, de Rally van Monte Carlo op hun naam geschreven. De Est Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) eindigde als tweede. Jari Matti-Latvala (Toyota Yaris WRC) vervolledigde het podium. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) maakte op de slotdag nog twee plaatsen goed en eindigde als vijfde.

De slotdag van de Monte Carlo begon met de klim van de befaamde Col de Turini. Neuville leek op weg naar ritwinst, maar Ogier stak hem nog net de loef af. Met nog 3 ritten te rijden begon de Fransman te controleren. Thierry Neuville stak daarentegen nog een tandje bij. Met twee snelste tijden op rij, had hij bij het ingaan van de laatste klassementsrit een achterstand van 7.2 seconden op Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) en 8.4 seconden op Kris Meeke (Citroën C3 WRC).

Neuville haalde in de slotrit alles uit de kast en wipte nog over Elfyn Evans. Het verschil tussen beide rijders bedroeg één luttele seconde. Kris Meeke verbaasde vriend en vijand door een zeer matige Monte Carlo af te sluiten met de snelste tijd in de powerstage. De strijd om de vijfde plaats leek beslecht tot Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) in de allerlaatste klassementsrit in de fout ging. Een dure fout, want Lappi zakte van de 4e naar de 7e plaats.

Na een fout op donderdagavond toonde Thierry Neuville grote mentale weerbaarheid. De Oostkantonner was niet van zijn stuk te brengen, ook niet na een lekke band op vrijdagochtend. Nadien ging het crescendo en won Neuville 5 klassementsritten. In de WK tussenstand neemt Ogier de leiding met 26 punten. Neuville staat op de 5e plaats met 14 punten. Bij de merken staan Ford en Toyota met elk 33 punten aan de leiding.

De volgende WK-manche rally is de Rally van Zweden half februari.

Neuville: "Dit is de Monte Carlo"

Dankzij de tweede tijd in de powerstage scoort Oostkantonner Neuville 4 extra WK punten. In de WK-tussenstand staat Neuville op de 5e plaats op 12 punten van WK-leider Sébastien Ogier. "Alles bij elkaar genomen hebben we een goede rally gereden", liet Thierry Neuville na afloop optekenen. "Donderdagavond verloren we in de sneeuw 4 minuten. Ik ben daar in de fout gegaan en heb me bij de teamleiding en mecaniciens geëxcuseerd. Nadien zijn we beginnen terug te vechten met als doel zoveel mogelijk plaatsen goed te maken. Vandaag hebben we nog eens twee plaatsen kunnen opschuiven wat aantoont dat je er altijd vol moet voor blijven gaan. Zonder de lekke band van vrijdagochtend en de zeer moeilijke omstandigheden van zaterdagochtend was het podium zelfs nog mogelijk geweest. Dat is de Monte Carlo. Ik wil iedereen van het team bedanken voor hun werk in zeer moeilijke omstandigheden. Laat ons samen vooruitkijken naar Zweden."

Guillaume de Mevius maakt indruk

Guillaume de Mevius en zijn corijder Louis Louka (Peugeot 208 T16) hebben hun debuut in het WK rally niet gemist. Het duo eindigde op de 13e plaats algemeen, de 2e in WRC2. Een onverhoopt resultaat van de Belg die deel uitmaakt van het RACB team.

De opdracht die de Mevius voor de start van de Monte Carlo meekreeg was niet simpel. De rally uitrijden zonder fouten maken en ervaring op doen. De Belg verraste vriend en vijand door 13e te eindigen.

"Ik ben zeer tevreden over mijn wedstrijd", glimlachte de jonge piloot. "De balans is positief. Dit was mijn 4e wedstrijd met de Peugeot 208 T16 R5, mijn eerste in het WK. We zijn 4 dagen foutloos gebleven, eindigen 13e en als toetje 2e in de WRC2. Dit is onverhoopt. In de powerstage heb ik me echt geamuseerd. Wat een rally. Straks keren we terug naar België waar we eind februari deelnemen aan de Rally van Haspengouw. In België wil ik me in de strijd voor het podium mengen. Maar eerst nog even genieten in Monaco."