Ogier viert in Mexico en pakt WK-leiding over van Neuville



Joost Custers

11 maart 2018

20u37 0 Auto- en Motorsport Sébastien Ogier heeft in de WRC rally van Mexico zijn 42ste WK-zege behaald, zijn tweede van het seizoen. De Fransman greep aan het stuur van zijn Ford Fiesta WRC de macht op zaterdag en was onaantastbaar op zondag.

De vijfvoudige wereldkampioen is meteen ook weer WK-leider, een positie die hij na Zweden aan Thierry Neuville moest afstaan. Thierry Neuville werd na een moeilijke en zware rally zesde en redde zo meer dan de meubelen.

In Mexico ging de winst dus naar Ogier, voor een verrassende Dani Sordo (Hyundai) en Kris Meeke (Citroën). Pontus Tidemand (Skoda) was de snelste in WRC2. Thierry Neuville kwam als zesde over de meet.

In de afsluitende Power Stage pakte Ott Tänak de vijf punten, voor Ogier en Latvala. Neuville werd vierde en kon zo nog twee extra punten mee naar huis nemen. Ogier leidt in het WK met 60 punten, negen meer dan Neuville en 28 meer dan Mikkelsen en Meeke.

De volgende WK-wedstrijd is de rally van Corsica, van 5 tot en met 8 april. Corsica is een wedstrijd op asfalt en daar speelt de startorde geen rol.