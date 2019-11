Ogier verlaat Citroën, team laat WK 2020 schieten: “Zonder Ogier is WK ondenkbaar” YP/MGL

20 november 2019

13u49

Bron: Belga 0 Autosport De Fransman Sébastien Ogier, die tussen 2013 en 2018 zes keer de wereldtitel rally pakte, zal aan het einde van het seizoen Citroën verlaten. Dat heeft het Franse merk, dat na de beslissing van zijn speerpunt het WK in 2020 laat schieten, laten weten.

Ogier was sinds het begin van het seizoen bij Citroën aan de slag en had een contract voor twee jaar. De 35-jarige Fransman mikte op een nieuwe wereldtitel, maar moest tevreden zijn met de derde stek. De Est Ott Tänak pakte de zege, voor Thierry Neuville (Hyundai). Het ging al een tijdje niet goed. Tijdens de rally van Catalonië haalde Andrea Kaiser, de echtgenote van Sébastien Ogier, via Twitter zwaar uit naar Citroën Racing. “Er valt niet zoveel te zeggen over Citroën Racing. Jullie moesten zich schamen dat een wereldkampioen in zo’n wagen moet zitten. #Shitroen.”

Gebrek aan kopman

Citroën maakte nadien bekend het WK rally in 2020 te laten schieten. "Na de beslissing van Ogier om Citroën Racing na dit seizoen te verlaten, heeft Citroën besloten om zijn sportieve rallyprogramma voor 2020 stop te zetten, bij gebrek aan een kopman volgend jaar", klinkt het op Twitter. Citroën veroverde acht wereldtitels bij de constructeurs (2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012).

CEO Citroën: WK zonder Ogier ondenkbaar

Citroën heeft bij monde van haar CEO Linda Jackson laten weten dat een wereldkampioenschap zonder Sébastien Ogier voor hen ondenkbaar was. Citroën zal volgend jaar zijn ervaring delen met privéteams. De marketingmiddelen worden ook meteen herschikt. “De beslissing om het WK-programma stop te zetten is een rechtstreeks gevolg van het feit dat Sébastien Ogier gekozen heeft om het team te verlaten”, zegt Jackson. “We hebben deze situatie niet gewild maar we konden ons geen seizoen zonder Sébastien voorstellen. Ik wil Citroën Racing bedanken voor hun inzet en toewijding. Een deel van het DNA van ons merk heeft een directe link met de rallysport. We zijn dan ook trots om met 102 zeges en 8 wereldtitels bij de constructeurs een van de meest succesvolle constructeurs te zijn.”