Ogier snelste in shakedown Australië, Thierry Neuville vierde

15 november 2018

08u17

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Auto- en Motorsport In Australië is vannacht de shakedown van de finale van het WK rally afgewerkt. Die shakedown telt niet mee voor het klassement en is een laatste voorbereiding op de wedstrijd zelf, die vanavond om 22 uur Belgische tijd start. Sébastien Ogier zette de snelste tijd neer, met twee tienden bonus op Andreas Mikkelsen (Hyundai) en Ott Tänak (Toyota). Thierry Neuville werd vierde op drie tienden van een seconde. Vannacht volgen al acht proeven.

De shakedown werd op zo’n 5 km van het rallycentrum in Coffs Harbour georganiseerd. Daarbij werden sommige stukken van het parcours aangedaan die de rijders zondag in de powerstage voor de wielen geschoven krijgen. Op die manier hebben ze toch min of meer een beeld van wat hen te wachten staat. Dat is belangrijk omdat er voorafgaandelijk aan de wedstrijd niet mocht getest worden in Australië. “Er mag hier inderdaad niet getest worden vandaar dat het erop aan komt om een goede afstelling te vinden”, aldus Neuville. “Ik voel me goed bij de afstelling die er nu is.”

De shakedown werd afgewerkt in droge omstandigheden, een hoge luchtvochtigheid en temperaturen die schommelen rond 28 graden Celcius. “Thierry is eerder voorzichtig gestart”, zegt Alain Penasse, teammanager van Hyundai Motorsport. “Als tweede op de weg werd hij geconfronteerd met heel wat losliggende steentjes. Hoe langer hoe meer wagens er over het parcours gingen, hoe sneller de tijden werden. Ogier heeft zijn snelste tijd gereden bij zijn laatste doortocht. Na twee passages heeft Thierry de schokdempers op zijn wagen laten vervangen. Een verbetering, want de wagen reageerde nu minder nerveus. Het is hier warm, vochtig en de verwachting is dat er gedurende het weekend toch wat regen zal vallen. We weten momenteel niet zo goed wat er ons hier te wachten staat.”