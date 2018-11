Ogier snelste in shakedown Australië, Thierry Neuville vierde JCA

15 november 2018

In Australië is vannacht de shakedown van de finale van het WK rally afgewerkt. Die shakedown telt niet mee voor het klassement en is een laatste voorbereiding op de wedstrijd zelf, die vanavond om 22 uur Belgische tijd start. Sébastien Ogier zette de snelste tijd neer, met twee tienden bonus op Andreas Mikkelsen (Hyundai) en Ott Tänak (Toyota). Thierry Neuville werd vierde op drie tienden van een seconde. Vannacht volgen al acht proeven.