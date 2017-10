Ogier pakt in Rally van Groot-Brittannië vijfde wereldtitel op rij 15u38

Bron: Belga 3 Photo News Auto- en Motorsport De Fransman Sébastien Ogier (M-Sport/Ford) heeft zich vandaag op de slotdag van de Rally van Groot-Brittannië verzekerd van de vijfde wereldtitel rally op rij.

De 33-jarige Ogier had aan een derde plaats in de voorlaatste rally van het seizoen genoeg om zich te verzekeren van de wereldtitel. De overwinning in Wales was voor zijn Britse ploegmaat Elfyn Evans, die het haalde van onze landgenoot Thierry Neuville. De 29-jarige Neuville grijpt dit seizoen dus opnieuw naast de wereldtitel, eerder werd hij al in 2013 en 2016 vicewereldkampioen. Het rallyseizoen wordt medio november afgesloten in Australië.



Met vijf wereldtitels wordt Ogier na Sébastien Loeb de op een na beste rallypiloot aller tijden. Loeb was destijds goed voor liefst negen WRC-titels.

Kort portret van Sébastien Ogier

Een kort portret van de Fransman Sébastien Ogier (M-Sport/Ford):



Naam: Ogier



Voornaam: Sébastien



Geboortedatum: 17 december 1983 (33 jaar)



Geboorteplaats: Gap (Hautes-Alpes)



Nationaliteit: Fransman



Copiloot: Julien Ingrassia (Fra, 37 jaar, met Ogier sinds 2006)



Rallydebuut: 2006



WRC-kampioenschap:



Eerste rally: Mexico 2008



Eerste punt: Mexico 2008 (8e)



Eerste podium: Griekenland 2009 (2e)



Eerste zege: Portugal 2010



Renstallen: Citroën (2008-2012), Volkswagen (2012-2016), M-Sport/Ford (2017-...)



Aantal rally's: 122



Aantal podiums: 65



Zeges: 40 (Portugal en Japan 2010, Portugal, Jordanië, Griekenland, Duitsland en Frankrijk 2011, Zweden, Mexico, Portugal, Sardinië, Finland, Australië, Frankrijk, Catalognië, Groot-Brittannië 2013, Monte-Carlo, Mexico, Portugal, Sardinië, Polen, Australië, Catalonië, Groot-Brittannië 2014, Monte-Carlo, Zweden, Mexico, Sardinië, Polen, Duitsland, Australië, Groot-Brittannië 2015, Monte-Carlo, Zweden, Duitsland, Corsica, Catalonië, Groot-Brittannië 2016, Monte-Carlo, Portugal 2017)



WK-eindstanden: 1e (2013-2017), 3e (2011), 4e (2010), 8e (2009), 10e (2012), 21e (2008)