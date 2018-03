Ogier neemt de macht in Mexico, Neuville op zoek naar extra punten Joost Custers

11 maart 2018

09u51 0 Auto- en Motorsport Lekke banden voor leider Sébastien Loeb en achtervolger Dani Sordo, meer was er niet nodig voor Sébastien Ogier om orde op zaken te stellen in de WK-rally van Mexico. De Franse regerende wereldkampioen leidt in Mexico voor de slotdag en kan een bijzonder goede zaak in de WK-stand doen na de opgave van Ott Tänak en de problemen van WK-leider Thierry Neuville.

Sébastien Loeb (Citroën) en Dani Sordo (Hyundai) reden beide lek in de veertiende KP, Guanajuatito, waarbij Loeb bijna drie minuten moest prijsgeven en dus niet langer een kandidaat op de zege is. Ondertussen won Sébastien Ogier vier proeven op rij en zette de rally naar zijn hand. Hij leidt voor de korte slotdag comfortabel met 36 seconden bonus op Kris Meeke (Citroën) en Dani Sordo (Hyundai). Andreas Mikkelsen (Hyundai), Sébastien Loeb (Citroën) en Thierry Neuville volgen, maar op ruime afstand. Zoals de stand van zaken nu is, wordt Ogier ook weer WK-leider.

Neuville: "Het was weer een moeilijke dag, maar we zijn er nog bij en blijven vechten. We schoven een plaats op en er kan nog veel gebeuren. We zijn stilgevallen en reden nog tweemaal lek, wat alles nog moeilijker maakte. We willen zondag nog wat extra punten scoren.”

In WRC2 leidt Pontus Tidemand in zijn Skoda comfortabel. Zondag staan er nog drie proeven op het menu, waaronder de Power Stage.

Stand na dag 2:

1. S. Ogier/J. Ingrassia Ford (Fiesta WRC) 3:25:03.1

2. K. Meeke/P. Nagle (Citroën C3 WRC) +35.9

3. D. Sordo/C. del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC) +46.8

4. A. Mikkelsen/A. Jæger (Hyundai i20 Coupe WRC) +1:28.4

5. S. Loeb/D. Elena (Citroën C3 WRC) +2:19.7

6. T. Neuville/N. Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) +4:44.6