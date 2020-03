Ogier loopt verder weg, Neuville pakt bewust straftijd en doet nog mee in Mexico DMM

14 maart 2020

20u30

Bron: Belga 1 Autosport Na de eerste lus van drie klassementsritten heeft Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) zijn voorsprong op eerste achtervolger Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) vergroot tot 28.3 sec. De Fin wordt opgejaagd door Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) die derde is op 34.9 sec van Ogier en tot op 6.6 sec van Suninen genaderd is. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) ging deze ochtend opnieuw van start. De Belg pakte het tactisch aan, nam bewust straftijd waardoor hij een betere startpositie kreeg om zo teamgenoot Tänak proberen te helpen.

Hyundai Motorsport slaagde erin om de wagen van Thierry Neuville te herstellen. Een elektrisch probleem lag gisteren aan de basis van zijn opgave. Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) kwam vandaag niet meer aan de start. Zijn motor was na de oververhitting onherstelbaar beschadigd. Ogier reed in de openingsrit van de dag de snelste tijd. De Fransman was meteen 9.7 sec sneller dan Suninen waardoor de kloof tussen beiden opliep tot 22.7 sec. Tänak verloor 8.2 sec en zag zijn achterstand oplopen tot 41.6 sec. Neuville, die na zijn opgave van gisteren als eerste de baan op moest, reed de zesde tijd en verloor 25.6 sec. “Eigenlijk zouden we nu moeten strijden voor de zege, maar het is niet anders. Dit hoort bij de sport. We moeten nu als team terugvechten en samen progressie maken”, zei Neuville bij aankomst.

Het tijdverlies van Tänak in de openingsrit zorgde ervoor dat Hyundai Motorsport tactisch ingreep. In de tweede rit van de dag kwam Neuville bewust 11 minuten te laat aan de start. De Belg werd bestraft met 1:50, 10 sec per minuut dat hij zich te laat aanbood. Door die ingreep moest Greensmith (Ford Fiesta WRC) als eerste de baan op gevolgd door Rovanperä (Toyota Yaris WRC) en WK-leider Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC). Het gevolg bleef niet uit: Neuville reed prompt de snelste tijd gevolgd door Tänak en Ogier die zijn voorsprong op Suninen uitdiepte tot 27.6 sec en tegelijk Tänak zag naderen.

In de derde rit reed Tänak de snelste tijd waardoor hij aantoont dat het voor hem nog lang niet voorbij is. Iets meer dan een halve minuut achterstand op gravel kan, met een ideale startpositie, goedgemaakt worden. Als Tänak Ogier van de zege kan houden heeft ook Neuville daar baat bij. De ambitie van Neuville voor de start was om voor Ogier te eindigen. Nu dat niet meer mogelijk is haalt men bij Hyundai alles uit de kast om de schade zoveel mogelijk proberen te beperken. In de laatste rit voor de middag leek Neuville op weg naar de snelste tijd tot hij remzone mistte. “Ik was iets te optimistisch maar het is niet zo erg. Ik probeer mijn teammaat Ott nog wat te helpen en punten te scoren voor het team.”

Buenos dias! 👋🏼 We are back and ready for a brand new day. We will be first on the road so it will be challenging but we will give our very best. #WRC #RallyMexico #HMSGOfficial #TN11 #NG11 pic.twitter.com/sJaIHHsn9A Thierry Neuville(@ thierryneuville) link