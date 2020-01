Ogier leidt na tweede dag in Monte-Carlo, Neuville is derde Joost Custers

24 januari 2020

19u12 0 Rally De 88ste editie van de Monte-Carlo lijkt voorlopig in het voordeel van Toyota te kantelen. Na de spectaculaire opgave van Ott Tänak deze ochtend lijkt Hyundai vooral op Thierry Neuville te moeten rekenen om een kans op de zege te hebben. Vooraan bezet Toyota de plaatsen één en twee, met Sébastien Ogier voor Elfyn Evans. De Welshman en de Fransman worden door amper 1,2 seconden gescheiden en het was slechts in de ultieme proef van de dag dat Ogier de leiding nam van de verrassend sterke Evans.

Ondanks de relatief zachte weersomstandigheden is dit geen droge of makkelijke Monte-Carlo. De wegen liggen er zeer slecht bij, met overal modder, gravel en resten van ijs en sneeuw. De rijders komen niet één, maar tientallen ‘pièges’ tegen tijdens iedere KP, getuige de enorme crash van Ott Tänak deze ochtend. De Est zal toch de nacht in het hospitaal moeten doorbrengen.

Thierry Neuville had in en om Gap een moeilijke dag, met als uitleg dat de samenwerking met Dani Sordo niet echt meteen heel optimaal verliep. De Spanjaard is uitzonderlijk de ouvreur voor Neuville, wat betekent dat de Spanjaard de proeven ‘verkent’ voor de Belg en waar nodig de nota’s bijstuurt. Normaal doet gewezen WRC-rijder Bruno Thiry dat, maar Thiry moest ziek afmelden. Sordo wijst Neuville dus voorlopig niet echt de weg… “Ik ben ontgoocheld, het was een moeilijke dag, al was de laatste proef wel goed”, legde Neuville aan de finish van de laatste proef van de dag uit, een laatste proef die hij wel wist te winnen. Neuville is nu derde in de stand op 6,4 seconden van de leider Ogier. Sébastien Loeb volgt al op 1min06 van de leider en de eerste Ford, de wagen van Esapekka Lappi op bijna twee minuten.