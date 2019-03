Ogier leidt in Mexico, catastrofale dag voor Neuville en Hyundai DMM

09 maart 2019

08u27

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) staat na afloop van de tweede wedstrijddag in de rally van Mexico aan de leiding. De Fransman heeft 14.8 seconden voorsprong op eerste achtervolger Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC). Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) volgt als derde op 21.1 seconden. Hyundai Motorsport beleefde een catastrofale dag. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) reed in de openingsrit van de dag lek en beëindigt de dag als zesde. Zijn teamgenoten Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) en Andreas Mikkelsen deden voluit mee voor de zege, maar moesten allebei opgeven met technische problemen.

Tijdens de tweede wedstrijddag deed Sébastien Ogier een uitstekende zaak. De Fransman moest als derde de baan op, maar ondervond daar niet al te veel hinder van. Ogier won vandaag vier van de acht ritten en nam na afloop van de vijfde rit de leiding over van Andreas Mikkelsen, die zijn Hyundai met ophangingsproblemen aan de kant moest zetten. Op weg naar de zevende klassementsrit moest Dani Sordo, op dat moment tweede in de stand op een handvol seconden van Ogier, opgeven met een elektrisch probleem.

Thierry Neuville verloor eerder op de dag alle kansen op een eventuele zege of podium toen hij in de openingsrit lek reed en 45 seconden verloor. De Belg beleefde een frustrerende dag. "Ik geef zelden of nooit op, maar vandaag zit er voor ons niets meer in. In deze rit ging het beter, maar er is iets dat gewoonweg niet werkt", zei een gefrustreerde Neuville na afloop van de zevende rit. Hyundai Motorsport manager Andrea Adamo werd naar een reactie gevraagd na zoveel tegenslag. "Het is beter dat we op dit moment niet teveel zeggen", reageerde hij koeltjes.

Het slechte nieuws beperkte zich niet enkel tot Hyundai Motorsport. Net voor de start van de twee superspecials moest Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) opgeven. Eerder op de dag crashte zijn landgenoot Suninen in de openingsrit van de dag. De wagen raakte daarbij zo zwaar beschadigd dat hij morgen niet meer kan starten.

Door de pech van andere rijders schuift Neuville op het einde van de tweede wedstrijddag op naar de zesde plaats. De opgave van Latvala heeft geen invloed op de startposities van morgen. Die startvolgorde werd bepaald na afloop van de zevende rit, wat impliceert dat Neuville morgen als derde de baan op moet na zijn teamgenoten Mikkelsen en Sordo. Neuville's eerste opdracht morgen is om de kloof van 21.6 sec op Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC), de vijfde in de stand, proberen te dichten. WK leider Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) is vierde.

Vandaag worden er negen klassementsritten gereden. De rally van Mexico eindigt morgen.