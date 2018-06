Ogier is de snelste in superspecial Rally van Sardinië, Neuville rijdt derde tijd MH

07 juni 2018

20u34

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Vanavond is met een korte superspecial van 2 km de Rally van Sardinië gestart. Sébastien Ogier (Ford Focus WRC) versloeg in een rechtstreeks duel Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC).

Onze landgenoot was 0.7 seconde trager dan vijfvoudig wereldkampioen, die de Rally van Sardinië in het verleden al drie keer wist te winnen. Thierry Neuville eindigde sinds 2013 elk jaar op het podium. In 2016 won hij deze wedstrijd. Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC) reed de tweede tijd en was met 0.1 seconde een fractie trager dan ritwinnaar en leider Ogier.

"Ik ben heel tevreden over mijn rit", zei Thierry Neuville aan de finish van de 2 km lange klassementsrit Ittiri Arena. "We bleven foutloos en hou er een goed gevoel aan over. Vrijdagochtend hoop ik op regen. Op die manier zal iedereen in min of meer dezelfde gladde omstandigheden de weg op moeten."

Regen zou Neuville inderdaad goed uitkomen want de Belg moet als eerste de baan op. In droge omstandigheden betekent dat 'de weg schoonvegen' voor de andere deelnemers die na hem komen. Bij regen is het nadeel om als eerste de weg op te moeten een pak kleiner. Morgen moeten de deelnemers 8 klassementsritten afwerken.