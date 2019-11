Ogier, Evans en Rovanperä rijden voor Toyota in 2020 LPB

27 november 2019

13u47

Bron: Belga 0

Toyota Gazoo Racing maakte vandaag zijn line-up voor volgend seizoen bekend. Het gerucht dat Sébastien Ogier naar Toyota zou trekken, werd bevestigd. Behalve Ogier zullen ook Elfyn Evans en Kalle Rovanperä volgend jaar voor Toyota uitkomen.

In vergelijking met het voorbije seizoen is het een volledig nieuwe line-up. Kersvers wereldkampioen Ott Tänak ruilde Toyota in voor Hyundai Motorsport. Kris Meeke en Jari-Matti Latvala, met 208 WK-rally's op de teller de meest ervaren rijder van het WK, verliezen hun zitje en moeten uitkijken naar een nieuw team. Na het afhaken van Citroën en rekening houdend met het feit dat Hyundai Motorsport zijn plannen reeds eerder wereldkundig maakte, blijft M-Sport de enige uitwijkmogelijkheid voor beide rijders.