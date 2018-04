Ogier diept voorsprong op Neuville verder uit in Rally van Corsica LPB

07 april 2018

13u32

Auto- en Motorsport Halfweg de tweede wedstrijddag van de Rally van Corsica behoudt Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) de leiding. De Fransman heeft na zeven klassementsritten 41.6 seconden voorsprong op eerste achtervolger Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC). Kris Meeke (Citroën C3 WRC) volgt als derde op 46.8 van de leider.

Het werd een rustige zaterdagochtend op het eiland Corsica waar de rally van de 10.000 bochten gereden wordt. Sébastien Loeb (Citroën C3 WRC) won twee klassementsritten terwijl Sébastien Ogier de wedstrijd controleerde en zijn voorsprong op de achtervolgers nog vergrootte. "Ik probeer snel en zuiver te rijden zonder risico's te nemen", zei Ogier na afloop van de zevende rit.

Eerste achtervolger is nog steeds Thierry Neuville. De Belg slaagde erin om Kris Meeke af te houden, maar voelt meer en meer de druk van de Est Ott Tänak (Toyota Yaris WRC). "Om eerlijk te zijn, de nota's waren niet al te optimistisch", aldus Neuville. "In het begin van de eerste rit ben ik een paar keer in de fout gegaan waarna ik de rest van de rit heb moeten pushen. In de tweede rit worstelde ik met de wagen, die echt alle kanten opging. De wagen is niet gemaakt voor deze condities."

Tänak was de snelste in de derde rit van de dag en krijgt Meeke en Neuville in het vizier. De Est is voorlopig vierde en volgt op 2.1 van Meeke. De kloof met Neuville bedraagt 7.3. Deze namiddag worden dezelfde drie ritten opnieuw gereden. De Rally van Corsica eindigt zondagmiddag.