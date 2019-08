Ogier de snelste in shakedown WRC Duitsland, Neuville derde



Joost Custers

22 augustus 2019

15u32 0

In de Shakedown van de rally van Duitsland, was Sébastien Ogier in zijn Citroën C3 WRC de snelste, voor Toyota-rijder Ott Tänak en Thierry Neuville, die echter niet erg tevreden leek over de Hyundai i20 WRC. Het verschil tussen Ogier en Neuville bedroeg drie tienden van een seconde. Esapekka Lappi (Citroën) en Dani Sordo (Hyundai) maakten de top-5 volledig. Bedoret en de Mevius werden 19de en 22ste. De rally start net na zeven vanavond met een eerste KP.

Het parcours van de shakedown is hetzelfde dan dat van de eerste klassementsrit die donderdagavond wordt gereden. De rit van Sankt Wendeler Land is de eerste van in totaal 19 klassementsritten die de rijders de komende dagen voor de wielen geschoven krijgen. Net als in de vorige wedstrijden heeft het er alle schijn van dat het een strijd op het scherpst van de snee zal worden. De eerste klassementsrit wordt vanavond om 19u08 gereden.