Ogier blijft op kop, Neuville moet opgeven in Rally van Mexico DMM

14 maart 2020

08u18 0 Autosport Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) rijdt na negen klassementsritten nog steeds aan de leiding in de rally van Mexico. Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) is nog steeds tweede en volgt op 12 seconden van Ogier. Wereldkampioen Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) is opgeschoven naar de derde plaats en kijkt tegen een achterstand van 32.8 aan. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) heeft moeten opgeven met technische problemen.

Na een eerder rustige ochtend werd het een dramatische namiddag met drie opgaves van toprijders. Zowel Esapekka Lappi (Ford Fiesta WRC) als Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) moesten in de eerste namiddagrit opgeven. Lappi reed tijdens de tweede doortocht van de 31.45 km lange klassementsrit van El Chocolate de vierde tijd. Op het moment dat de Fin de finish bereikte stond de achterkant van zijn Ford in brand. De stewards probeerden de brand de blussen maar slaagden daar niet in. Daarop reed Lappi weg van de finish om verderop zijn wagen op een verlaten gedeelte achter te laten. In geen tijd maakte een immense vlammenzee zich meester van de wagen die volledig uitbrandde. Lappi stond na zeven ritten vierde op 23.9 sec van leider Ogier. El Chocolate werd ook het eindstation voor Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC). Net als tijdens de eerste doortocht kreeg hij ook nu problemen. In tegenstelling tot het radiatorprobleem van vrijdagochtend slaagde Sordo er nu niet in om zijn wagen te herstellen.

De brand van Lappi bleef niet zonder gevolgen. In eerste instantie werden de twee volgende klassementsritten geannuleerd omdat de brandweerlui niet op tijd opnieuw hun posities konden innemen. Niet veel later kwam de wedstrijdleiding terug op hun beslissing en werd enkel KP 8 geannuleerd.

Thierry Neuville was in de negende rit snel onderweg tot hij plotseling zijn wagen aan de kant moest zetten met de opgave tot gevolg. De reden van zijn opgave is nog niet bekend maar het leek erop alsof de motor aan kracht verloor. Neuville stond na zeven ritten op de derde plaats op 19.3 sec van leider Ogier. De rally van Mexico is een ware tegenvaller voor Hyundai Motorsport met twee van hun drie wagens die hebben opgegeven. Het goede nieuws is dat er in Mexico niet veel WRC’s aan de start komen, dat zowel Sordo als Neuville morgen wellicht opnieuw kunnen starten, punten kunnen scoren om zo de schade toch nog wat te beperken.

Day was going pretty well for us. Unfortunately, we had a technical issue in SS9 and had to retire. This is part of the sport. We have to focus now on the rest of the race to get as much manufacturers points as possible and try to push in the Power Stage on Sunday. #WRC pic.twitter.com/5I1dnTpYKu Thierry Neuville(@ thierryneuville) link