Ogier blijft ondanks schuiver leider in Monte Carlo, Neuville is negende Redactie

26 januari 2018

17u56

Bron: Belga 6 Auto- en Motorsport Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) blijft ook na de tweede wedstrijddag in de Rally van Monte Carlo aan de leiding. De Fransman gleed in de 7de rit van de baan maar kon dankzij de hulp van enkele toeschouwers verder rijden. Eerste achtervolger Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) volgt op 14.9 seconden. Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) volgt als derde op 59.7. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) reed vanochtend lek, maar herpakte zich op een indrukwekkende manier. De Oostkantonner is intussen opgeschoven naar de 9e plaats.

Nadat hij gisteren meer dan vier minuten verloor, begon Thierry Neuville deze ochtend vol goede moed aan de tweede wedstrijddag. Zijn vertrouwen kreeg al snel een flinke knauw toen hij in de openingsrit van de dag op 10 km van de finish lek reed. "Na alles wat er donderdag gebeurde, maakt het niet zoveel meer uit", reageerde Neuville opvallend kalm. In de daaropvolgende ritten toonde de Belg zijn mentale sterkte én snelheid. In de voorlaatste rit van de dag reed hij bij zware regenval de tweede tijd op 1 seconde van Elfyn Evans. Alle andere concurrenten zette hij op minstens 20 seconden.

In de laatste rit van de dag pakte Neuville zijn eerste ritwinst waardoor hij tot op 2.4 seconden nadert van de 8e plaats van Evans.

Neuville's teamgenoot Andreas Mikkelsen stond dan al fris gewassen de pers te woord. Op weg naar de 4e rit deed zich een probleem voor met de alternator. De Noor moest opgeven, maar start zaterdag opnieuw.

De Rally van Monte Carlo anno 2018 is tot dusver een atypische versie van de traditionele moeilijke openingswedstrijd, vaak gekruid met sneeuw en ijzel. De temperaturen zijn positief en dus geen sneeuw maar gewoon regen. Maar dat maakt het er niet minder verraderlijk op. Sébastien Ogier spinde in de 7de rit tegen lage snelheid en aan de binnenkant van een haarspeldbocht. Toen hij opnieuw wou vertrekken, reed hij zichzelf vast in een gracht. Maar dankzij de hulp van de toeschouwers kon vijfvoudig wereldkampioen zijn wedstrijd verder zetten. Ogier verloor een halve minuut, maar behield de leiding. "We staan nog altijd aan de leiding en dat is het belangrijkste. Jammer van die spin maar het is niet anders. Anders hadden we nu meer dan een minuut voorsprong. Nu blijft het spannend. Ik zal zaterdag goed moeten zijn", besloot Ogier.

Guillaume de Mevius (Peugeot 208 T16) was op het einde van de tweede dag opgeschoven naar de 15e plaats. Pieter Tsjoen en Kevin Abbring staan één plaats hoger op de 16e plaats. In het WRC2-klassement staat De Mevius voorlopig tweede, Tsjoen derde.

Op zaterdag worden er 5 klassementsritten gereden. De omstandigheden kunnen er helemaal anders uitzien want het sneeuwt momenteel op het parcours van de openingsrit. De Rally van Monte Carlo eindigt zondagnamiddag.

Stand na de tweede dag

1. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) 02u07:15.4

2. Ott Tänak-Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) op 14.9

3. Dani Sordo-Carlos del Barrio (Spa/Hyundai i20) 59.7

4. Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin/Toyota Yaris) 01:09.9

5. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 01:10.1

6. Kris Meeke-Paul Nagle (GBr-Ier/Citroën C3) 02:45.5

7. Bryan Bouffier-Xavier Panseri (Fra/Ford Fiesta) 03:34.6

8. Elfyn Evans-Daniel Barritt (GBr/Ford Fiesta) 04:01.7

++ 9. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) 04:04.1

10. Craig Breen-Scott Martin (Ier-GBR/Citroën C3) 05:06.6

...

++ 15. Guillaume de Mévius-Louis Louka (BEL/Peugeot 208 T16) 16:40.5

++ 16. Kevin Abbring-Pieter Tsjoen (Ned/BEL/Ford Fiesta R5) 17:11.3

...

Beste tijden in klassementsproeven: Ogier (KP1, KP2, KP4), Tänak (KP3, KP6), Evans (KP5, KP7), Neuville (KP8)

Opgaves: Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger (Noo/Hyundai i20), mechanisch probleem in KP4

Straf: Craig Breen-Scott Martin (Ier-GBR/Citroën C3), 00:10 straftijd YDC/MAK/