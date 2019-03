Ogier blijft leider in Rally van Mexico, Neuville schuift op naar vierde plaats GVS

09 maart 2019

19u18

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Na afloop van de eerste lus van drie ritten op de derde dag van de Rally van Mexico blijft Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) aan de leiding. De Fransman heeft 19.2 seconden voorsprong op eerste achtervolger Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC). Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) is opgeschoven naar de derde plaats met in zijn spoor Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC).

Wie dacht dat er na een dag die bol stond van de dramatiek een rustigere wedstrijddag zou volgen, was eraan voor de moeite. Esapakka Lappi (Citroën C3 WRC) crashte in de openingsrit op 800 m van de finish. Kris Meeke en Elfyn Evans glipten nog voorbij de Citroën die deels in de gracht en deels over de weg hing. De wedstrijdleiding greep in, zwaaide de rode vlag waarna de rit geneutraliseerd werd. Een geluk bij een ongeluk voor Ogier die rechts vooraan lek stond. De Fransman kreeg een normtijd waarbij hij 22 seconden trager was dan Meeke.

Kris Meeke aan de leiding dus, maar niet voor lang. In de 32.27 km lange rit van Otates reed de Brit lek. Meeke besloot om, net als Neuville gisteren, niet te stoppen en op de velg verder te rijden. Meeke was bij aankomst 1:37.8 trager dan teamgenoot Latvala (Toyota Yaris WRC), verloor de leiding en zakte naar de vijfde plaats.

Ott Tänak en Thierry Neuville profiteerden maximaal van de pech van Meeke en Latvala en zijn opgeschoven naar respectievelijk de derde en de vierde plaats waardoor de situatie voor beiden plots minder dramatisch is vergeleken met gisteren. Tänak volgt op 41 seconden van leider Ogier. Neuville is vierde op 1:19.5. "Ik ben niet zo blij met de wagen. Momenteel is het een kwestie van overleven en proberen om niet lek te rijden. Morgen moet het beter. Kris is nu vijfde en zal aanvallen. Om die aanvallen proberen te pareren, moet de wagen beter worden.”

Die aanvallen zullen er wellicht komen, maar Neuville was toen nog niet op de hoogte van de technische problemen van Meeke die wellicht veroorzaakt werden door zijn lekke band. De kloof tussen Neuville en Meeke bedraagt meer dan twee minuten. Kris Meeke sprak aan de finish straffe taal toen hem gevraagd werd hoe hij zich voelde nu het podium weg is. "We reden aan de leiding. Citroën speelde deze ochtend vuile tactische spelletjes.”

Morgennamiddag (plaatselijke tijd) worden er nog zes klassementsritten gereden waaronder dezelfde lus van drie ritten die de rijders deze ochtend voor de wielen geschoven kregen.