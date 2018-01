Ogier blijft baas in Monte Carlo, Neuville rijdt lek DMM

26 januari 2018

12u45

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Halfweg de tweede wedstrijddag in de Monte Carlo, de openingswedstrijd van het WK rally, heeft Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) zijn voorsprong op zijn eerste achtervolger Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) vergroot tot 40,4 seconden. Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) reed vanochtend lek maar is intussen opgeschoven naar de negende plaats.

Ott Tänak begon met een snelste tijd uitstekend aan de tweede wedstrijddag. Minder goed verging het Thierry Neuville, die op 10 km van de finish lek reed. Een nieuwe opdoffer voor de Belg die zich nadien wel herpakte en zijn snelheid toonde.

"Ik kan niet tevreden zijn met het tijdverlies deze ochtend. Op 10 km van de finish kreeg ik af te rekenen met een leegloper. Het goede nieuws is dat we terug in de top 10 staan. De rally duurt nog tot zondagnamiddag. Er kan nog van alles gebeuren. Persoonlijk denk ik dat de top 5 nog mogelijk is."

Nog meer slecht nieuws voor het Hyundai-team. Op weg naar de vierde klassementsrit moest Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC) opgeven met een kapotte alternator. De Noorse teammaat van Thierry Neuville probeerde het probleem zelf op te lossen maar slaagde daar niet in. Andreas Mikkelsen stond na drie ritten op de tweede plaats.