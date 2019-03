Ogier blijft aan de leiding in Rally van Mexico, Tänak sluipt dichter bij Evans GVS

10 maart 2019

08u25

Bron: Belga 0

Aan het einde van de derde dag van de Rally van Mexico behoudt Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) de leidersplaats. Hij moest tijdens de drie korte klassementsritten wat tijd prijsgeven op eerste achtervolger Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC), maar behoudt een comfortabele voorsprong van 27 seconden. Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) nadert Evans dan weer tot 2,2 seconden.

Vierde, op een achterstand van 46,5 seconden, blijft onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC), die de snelste was tijdens de voorlaatste rit. In de andere twee ritten zaterdagavond werd Neuville telkens tweede. Vijfde in de stand is Kris Meeke op 3 minuten en 21 seconden van Neuville. Later vandaag krijgen de rijders nog drie ritten voorgeschoteld. De rally eindigt vanavond omstreeks 20.30 uur Belgische tijd.