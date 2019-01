Ogier blijft aan de leiding in Monte Carlo, voor Thierry Neuville MH

26 januari 2019

11u05

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Halfweg de derde wedstrijddag in de Monte Carlo blijft Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) aan de leiding. De Fransman heeft nu 5,3 seconden voorsprong op Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC). Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) is opgeschoven naar de derde plaats.

De derde dag van de Monte Carlo is met 4 klassementsritten en slechts 93,38 competitieve kilometers een relatief korte dag. Deze namiddag maken de teams de 250 km lange verplaatsing van Gap naar Monaco waar op zondag traditioneel de rally eindigt. De 29,82 km lange openingsrit werd gewonnen door Ott Tänak (Toyota Yaris WRC). Sébastien Ogier was 3.6 sneller dan Neuville en vergrootte zo zijn voorsprong op de Belg tot 5,6 sec. Veel andere rijders kwamen in de problemen of moesten al meteen opgeven. Zo ook Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC). De Noor gleed bij het overschrijven van de flying finish in de berm en verloor daarbij het linkerachterwiel. Einde verhaal voor Mikkelsen die vrijdag de dag afsloot als derde. Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC) moest zijn wagen met technische problemen aan de kant zetten. Ford-rijders Pontus Tidemand en Elfyn Evans reden beiden lek.

Ott Tänak was ook de snelste in de tweede rit van de dag. Neuville knabbelde 0,3 sec van zijn achterstand op Ogier af maar was niet tevreden over zijn ochtend. "We hebben niet de juiste bandenkeuze gemaakt. Ik had beter voor de super softs gekozen in plaats van de softs. Het was gladder dan verwacht", vertelde Neuville aan de finish. Ogier was tevreden. "Het was een verraderlijke ochtend en ik ben blij met mijn voorzichtige aanpak. Het verschil met Thierry is 5,3 sec. Alles blijft mogelijk." Elfyn Evans gleed vroeg in de tweede rit van de weg en moest opgeven. Na Lappi en Mikkelsen is Evans de derde fabrieksrijder die zaterdagochtend moest opgeven.

De opgaves zijn goed nieuws voor andere Belgen. Guillaume de Mevius (Citroën C3 WRC) is opgeschoven naar de 10e plaats en is 2e in WRC2. Renaud Jamoul, de Belgische co-rijder van Adrien Fourmaux (Ford Fiesta R5) is 11e. Grégoire Munster (Skoda Fabia R5) is nu 14e.