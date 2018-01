Ogier baas in Monte Carlo, Neuville blijft ondanks tijdsverlies strijdvaardig DMM

26 januari 2018

12u45

Bron: Belga 1 Auto- en Motorsport Thierry Neuville verloor gisteren tijdens de openingsproef van de Monte Carlo meer dan 4 minuten, maar de Belgische WK-hoop in rally blijft strijdvaardig. Het was een opvallend positieve Thierry Neuville, die we spraken in de mediazone van Gap, na de eerste lus vandaag.

“Kijk we zijn gisteren iets te snel uit een bocht gekomen, en kwamen dan vast te zitten in de sneeuw naast de weg. De eerste KP was grotendeels droog, op die enkele kilometers op de top van Font Belle na, waar vooral ijzel lag. Maar op slicks is dat een echte uitdaging. We verloren met onze schuiver veel tijd omdat de toeschouwers ook moeite hadden om recht te blijven, zoveel ijzel lag er. Schade hadden we niet. Wat volgde was het besef dat we zouden moeten achtervolgen en dat zal niet makkelijk zijn… omdat er juist in de andere proeven geen sneeuw ligt. Het is vrij warm en droog, met lichte regen deze ochtend, maar dat zijn niet de omstandigheden waarin je minuten gaat goedmaken. Ons doel is nu de top 6 of mogelijk top 5 in functie van het wedstrijdverloop en de andere deelnemers. Ik wil sowieso die punten pakken, want die zijn belangrijk in het kampioenschap, dat weten we. Verder is auto erg goed, we hebben vertrouwen en het voelt goed aan voor het vervolg van het seizoen.”