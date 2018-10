Ogier aan de leiding in turbulente Rally van Wales, Neuville moet hopen op geste van ploegmaat MH

06 oktober 2018

22u30

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) staat na afloop van de tweede volledige wedstrijddag in de Rally van Wales aan de leiding. De vijfvoudige Franse wereldkampioen rally heeft 4.4 seconden voorsprong op eerste achtervolger Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC). Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) volgt als derde op 11.8 seconden.

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) slipte van de baan en staat op de achtste plaats. Erger verging het Ott Tänak (Toyota Yaris WRC). Hij moest om een nog onbekende reden zijn wagen aan de kant zetten en gaf ontgoocheld op.

De tweede wedstrijddag in de Rally van Wales was er eentje die bol stond van de dramatiek. Zaterdagochtend gleed Thierry Neuville van de baan en verloor daarbij 50 seconden. Onze landgenoot gaf achteraf toe dat het zijn schuld was. Ott Tänak bouwde intussen met de vingers in de neus zijn voorsprong verder uit en leek op weg naar een dubbelslag: een vierde opeenvolgende zege dit seizoen én de leiding in het WK. Tot hij in KP 16 zijn wagen aan de kant moest zetten. De Est ging ontgoocheld languit in het gras liggen. En zo kwam Ogier voor het eerst in deze wedstrijd aan de leiding. De Fransman kende op vrijdag zijn deel van de pech toen zijn versnellingsbak hem in de steek liet en hij zonder eerste en tweede versnelling twee korte ritten moest afwerken.

Alle drie de titelpretendenten kregen zo hun portie pech in deze rally, de ene al erger dan de andere. Met nog vijf ritten voor de boeg op zondag heeft Ogier een kleine voorsprong op eerste achtervolger Jari-Matti Latvala. "Ik ben tevreden met wat we vandaag gedaan hebben. Ik heb alles gegeven en morgen doen we verder", zei de Fransman aan de finish van de laatste klassementsrit van de dag. Ogier kan zondag voor de vijfde keer de Rally van Wales winnen. Lukt hem dat dan doet hij beter dan de Noor Petter Solberg die begin jaren 2000 (2002, 2003, 2004, 2005) deze rally vier keer op rij won. Eind jaren '70 en begin jaren '80 won de Fin Hanny Mikola (1978, 1979, 1981, 1982) deze wedstrijd ook al vier keer.

Maar zover is Ogier nog lang niet. Latvala ligt op de loer en kan bij winst de pijn van de opgave van teamgenoot Tänak wat verzachten. "In de laatste rit heb ik de motor even laten afslaan. Ik denk dat ik daar twee à drie seconden heb laten liggen. Morgen wacht ons nog een volwaardige wedstrijddag. Het is nog niet voorbij", zei de tweevoudig winnaar die voor de 17e keer aan de start staat van deze wedstrijd.

Thierry Neuville ging deze ochtend van de baan, maar kon zich op geen enkel moment in de strijd voor het podium mengen. Ook na zijn bandenwissel zaterdagnamiddag volgden de tijden niet. "Ik wil niet te veel risico's nemen en zoals de stand nu is kan ik op dit moment ook niet echt iets winnen. Laat ons kalm blijven. Morgen is nog een dag en kan er nog van alles gebeuren. Ik heb mijn deel van de pech al gehad en heb daarvoor cash betaald."

Morgen worden er nog vijf klassementsritten gereden, goed voor 55.52 km. De tweede rit van de dag is de powerstage waar er extra punten verdiend kunnen worden. Tänak zette na zijn opgave zijn wagen meteen aan de kant wat kan wijzen op het feit dat hij zijn motor niet wou beschadigen zodat hij zondag kan deelnemen aan de slotdag én de powerstage.

Thierry Neuville kende een rampzalige ochtend die wel eens grote gevolgen voor zijn strijd voor de wereldtitel kan hebben. De Belg gleed in de tweede rit van de baan. "Als je sinds het begin van het seizoen op en over de limiet gaat dan kan dit gebeuren", zei Neuville. "Het is de eerste keer sinds de rally van Monte Carlo dat ik in de fout ga en de wagen even vast komt te zitten. Deze namiddag moet ik proberen te pushen. In de voormiddag lukte dat niet. Ik denk dat we de verkeerde banden hebben gekozen. Vooraan liggen harde rubbers waarmee ik constant lig te worstelen. Ik heb totaal geen grip. Ik rijd nochtans goed maar ik kan het verschil niet maken. Als ik te veel push kom ik in de problemen."

Past Hyundai teamorders toe om Neuville te helpen?

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) zakten van de tweede naar de achtste plaats in de Rally van Wales. Het podium halen wordt moeilijk maar met twee teamgenoten op de 6de en 7de plaats lijkt het voor de hand te liggen dat Huyndai Motorsport teamorders zal uitvaardigen om Neuville op die manier meer punten te laten scoren, net zoals M-Sport dat in Turkije deed door Evans opzettelijk verkeerdelijk laten in te checken bij de tijdcontrole.

"We zullen zien wat er morgen gebeurt", glimlachte Neuville. "Gelukkig voor ons waren er deze ochtend enkele supporters om mij te helpen. We staken niet zo diep in de gracht maar op eigen kracht raakten we er niet uit. Zondag ga ik voluit in de powerstage. Pas op het einde van de rally zullen we zien hoe de WK-tussenstand er zal uitzien. Nadien kunnen we eventueel beginnen rekenen. In Turkije hadden wij en Sébastien Ogier pech. Vandaag was het de beurt aan Tänak. We staan nu op gelijke voet."