Norma domineert eerste fase 24 Uur van Zolder Joost Custers

10 augustus 2019

Norma domineert het klassement na de eerste fase van de Eleven Sports 24 Hours of Zolder. Na een goede start van Sam Dejonghe in de Deldiche Norma, die hij deelt met Tom Boonen, was het Bert Longin met de Krafft Racing Norma die het veld na één uur aanvoerde. Na bijna 120 minuten wedstrijd wisselen Bert Longin en Tim Joosen, ook al in een Norma, elkaar vooraan nog steeds af.

Dat de openingsuren voor de open prototypes zouden zijn, was een publiek geheim, De Norma is sneller en zuiniger dan de Porsche en Lamborghini, maar de betrouwbaarheid speelt de Franse racewagen wel meer parten. Getuige de elektronica van de Norma van Tom Boonen doet nukkig en de ex-wereldkampioen wielrennen volgt om 18u00 als vijfde op twee ronden van de leiders, Tim Joosen en Bert Longin. Tussen de leiders en Boonen volgen nog twee Norma. De eerste GT is de Porsche 911 van Marc Goossens en Dylan Derdaele, als zevende.