Noord-Ier Breen wint Ypres Rally Joost Custers

29 juni 2019

21u07 0

In de 55ste editie van Ypres Rally is alles bij het oude gebleven. Na vier proeven nam de Noord-Ier Craig Breen, samen met zijn corijder Paul Nagle de leiding van de wedstrijd in handen en zij controleerden foutloos de grootste rally van ons land. Volkswagen palmde overigens het hele podium in, met een overwinning voor Breen en de plaatsen twee en drie voor enerzijds Kevin Abbring en Veronique Hostens en anderzijds kampioen Kris Princen en Bram Eelbode. Princen doet meteen ook een gouden zaak in het kampioenschap, zeker na de late opgave met een defecte versnellingsbak van Vincent Verschueren (Skoda), die werkelijk aan een rotseizoen bezig is.

Craig Breen is niet de grootste naam uit het WK Rally, maar de 29-jarige ex-Citroën-rijder was wel al goed voor 59 wedstrijden in het WK en twee podia. Hij eindigde tweemaal tiende in de eindstand van het WK. In Ieper was hij wel te sterk voor de top van het BK, aangevuld met enkele andere buitenlandse gasten. Achter Breen vinden we nog zo’n belofte uit het WK, met name Nederlander Kevin Abbring, die voor de gelegenheid Veronique Hostens naast zich kreeg. Achter de jongere talenten pakte Belgisch kampioen Princen, na een sterk seizoen de derde plek en hiermee doet hij een zeer goede zaak om zijn titel te hernieuwen. Freddy Loix is als vierde de enige niet VW-rijder in de top-5, voor de man van de streek Davy Vanneste, ook al in een VW Polo GTi. Breen en Abbring pakten overigens ieder negen besttijden, tegen drie van Kevin Demaerschalk (Citroën) en één voor Verschueren en Princen.