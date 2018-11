Nog één rallydag te gaan: hoe zit het met de titelkansen van de drie protagonisten? Joost Custers

17 november 2018

10u47 1 Auto- en Motorsport De rally van Australië en dus ook het WK 2018 lopen naar hun einde. Wat ons nog rest is één rallydag, met zes proeven, goed voor net geen 84 kilometer tegen de chrono met uiteraard de afsluitende Powerstage. Maar hoe zit het nu met de titelkansen van de drie protagonisten, Sébastien Ogier, Ott Tänak en Thierry Neuville?

Ott Tänak leidt in de Australië, met 21”9 seconden bonus op Jari-Matti Latvala (beide in een Toyota Yaris WRC) en 26”3 op Haydon Paddon (Hyundai). Dat betekent dat de Est voorlopig aan 25 punten zit en dus enkel in de Powerstage zijn score nog kan verbeteren. Sébastien Ogier is zesde, bijna een minuut achter Esapekka Lappi (Toyota) en met 20” bonus op zijn teamgenoot Elfyn Evans, ook een positie die redelijk vastligt. Hetzelfde geldt voor Thierry Neuville, achtste met een behoorlijke achterstand op Evans en voldoende buffer op Teemu Suninen, beide teamgenoten van Ogier.

Virtueel geeft dat volgende stand: Ogier 212, Tänak 206 en Neuville 205. In deze situatie is Ogier altijd zeker van de wereldtitel, want er zijn in de Powerstage maximaal vijf punten te verdienen.

Indien Tänak in de Power Stage nog een kans wil maken, dan moet:

Ogier minstens één plaats zakken en maximaal zes punten scoren

Indien Neuville in de Power Stage nog een kans wil maken, dan moet:

Hij minstens voorbij Ogier raken. Voorbij Evans naar de zevende plaats oprukken, volstaat niet want dan telt Neuville vijf punten minder dan Ogier en de Fransman heeft één zege meer behaald dit seizoen, dus bij een ex-aequo in de eindstand is Ogier wereldkampioen.

Het is dan ook niet onrealistisch om te stellen dat bij droog weer – en zonder pech – Ogier op weg is naar zijn zesde wereldtitel. Enkel een forse ingreep van de weergoden – wat op sommige weerkaarten verwacht wordt – kan de situatie doen kantelen, getuige de enorme verschillen deze ochtend in de afsluitende showproeven van 2 kilometer. Enkele toppers verloren er tot 10” op Thierry Neuville toen de regen plots zijn intrede deed.

De resterende proeven:

Zaterdag 17/11

20u53 KP19 Coramba 15,55 km

21u36 KP20 Sapphire 19,27 km

22u38 KP21 Wedding bells 7,16 km

Zondag 18/11

01u01 KP22 Coramba 15,55 km

01u44 KP23 Sapphire 19,27 km

03u18 KP24 Wedding bells 7,16 km (Power Stage)