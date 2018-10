Nog één rally te gaan: Neuville na lekke band WK-leider af, Loeb triomfeert in Catalonië XC

28 oktober 2018

13u32

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Sébastien Loeb (Citroën C3 WRC) heeft de rally van Catalonië gewonnen. De negenvoudige wereldkampioen had aan de finish van de voorlaatste WK-manche 2.9 seconden voorsprong op zijn landgenoot en vijfvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC). Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) eindigde als derde met 0.5 sec voorsprong op de vierde, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC).

Een lekke band en een kapotte velg in de powerstage kostten Neuville het podium. Met nog één rally te gaan, pakt Ogier de leidersplaats in de WK-stand over van Neuville. De Fransman heeft drie punten voorsprong op de Oostkantonner.

Tijdens de slotdag greep Sébastien Loeb de macht door de eerste twee ritten te winnen. De negenvoudige wereldkampioen pakte de leiding over van Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC), die in de voorlaatste rit lek reed en uiteindelijk als achtste eindigde. Loeb kwam niet meer in moeilijkheden en won zijn 79e WK-rally uit zijn carrière, de eerste sinds Argentinië 2013. Voor Citroën is het exact een jaar geleden dat het nog eens een WK-rally won. Vorig jaar triomfeerde Kris Meeke met de C3 WRC eveneens in de rally van Catalonië.

Voor aanvang van de power stage stond Ogier op de tweede plaats en Neuville op de derde plaats. Een ideaal scenario voor de Belg. Maar in de powerstage liep het mis. “Ik ben op een steen gereden die opgeworpen werd door Elfyn Evans. Ik probeerde die steen nog te ontwijken, maar dat was onmogelijk”, zei een teleurgestelde Neuville aan de finish. Door de lekke band scoort Neuville geen power stage punten en eindigt hij als vierde op 0.5 seconden van Evans, die als derde mee het podium op mocht.

Ogier eindigde als tweede in de rally en tweede in de powerstage, goed voor vier extra WK-punten. In de WK-stand heeft Ogier 204 punten. Neuville heeft er 201.

Halfweg november wordt het WK beslist in de rally van Australië. Sébastien Ogier moet als WK-leider als eerste de baan op en moet bijgevolg het parcours schoonvegen. Het belooft een razend spannende ontknoping te worden.