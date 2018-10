Niks nieuws onder de zon: ook technische problemen voor Vandoorne bij debuut in Formule E LPB

17 oktober 2018

06u33

Bron: Belga 0

Ook in de Formule E zit de techniek Stoffel Vandoorne danig dwars. De West-Vlaming, die maandag bekendmaakte dat hij volgend seizoen voor het Duitse HWA Racelab (Mercedes) in de Formule E zal uitkomen, kroop dinsdag al een eerste keer achter het stuur van zijn nieuwe bolide. Vandoorne ging voor zijn nieuwe werkgever testen in het Spaanse Valencia. Dat verliep niet zoals gepland. Door technische problemen kon hij in de namiddag niet op het circuit komen en in de ochtendsessie zette hij pas de negentiende tijd neer.

Jérôme d'Ambrosio, die zijn overstap naar de Indiase topstal Mahindra Racing aankondigde, bracht het er beter vanaf. Met 1:17.987 klokte hij de zesde tijd. De Brit Alexander Sims (BMW i Andretti Motorsport) was met 1:17.553 het snelst.