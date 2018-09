Nieuw-Zeelander Dixon verovert al voor vijfde keer wereldtitel IndyCar en moet alleen A.J. Foyt nog voor zich dulden Redactie

17 september 2018

10u54

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Scott Dixon (Chip Ganassi) heeft na afloop van de laatste manche van het seizoen in het IndyCar-kampioenschap de wereldtitel op zak gestoken. Het is voor de 38-jarige Nieuw-Zeelander de vijfde oppertriomf uit zijn carrière.

Dixon had in de GP van Sonoma genoeg aan een tweede stek. De Amerikaan Ryan Hunter-Reay ging met de zege aan de haal. De Nieuw-Zeelander was eerder al in 2003, 2008, 2013 en 2015 de beste. Alleen de legendarische Amerikaan A.J. Foyt doet met zeven titels, tussen 1960 en 1979, beter. "Het is ongelooflijk, ik besef het eigenlijk nog niet zo goed", reageerde Dixon. "Ik had nooit geloofd dit seizoen de titel te pakken. Dit is het resultaat van het werk van mijn hele team."

GP-uitslag:

1. Ryan Hunter-Reay (VSt/Andretti) de 85 rondes in 2u02:19.1667 (gem: 160,0 km/u)

2. Scott Dixon (NZe/Chip Ganassi) op 2.7573

3. Will Power (Aus/Penske) 3.6550

4. Simon Pagenaud (Fra/Penske) 4.6306

5. Marco Andretti (VSt/Andretti) 19.8030

6. Sébastien Bourdais (Fra/Dale Coyne) 21.6963

7. Alexander Rossi (VSt/Andretti) 28.3778

8. Josef Newgarden (VSt/Penske) 34.6288

9. Patricio O'Ward (Mex/Harding) 41.8662

10. Ed Jones (VAE/Chip Ganassi) 43.2254

...

WK-eindstand:

1. Scott Dixon (NZe) 678 ptn

2. Alexander Rossi (VSt) 621

3. Will Power (Aus) 582

4. Ryan Hunter-Reay (VSt) 566

5. Josef Newgarden (VSt) 560

6. Simon Pagenaud (Fra) 492

7. Sébastien Bourdais (Fra) 425

8. Graham Rahal (VSt) 392

. Marco Andretti (VSt) 392

10. James Hinchcliffe (Can) 391