Niels Albert neemt deel aan NASCAR Whelen Euro Series JCA

02 oktober 2019

Dit weekend vindt op Circuit Zolder de finale van de NASCAR Whelen Euro Series 2019 plaats en in de Elite 2 komt Niels Albert voor het eerst aan de start, aan het stuur van de #11 Chevrolet Camaro van het Limburgse team PK Carsport, waar Anthony Kumpen aan het roer staat. Albert heeft al enige race-ervaring, maar wel aan het stuur van een ietwat andere bolide. "Ik heb inderdaad al deelgenomen aan de 25 Uur VW Fun Cup", glimlacht hij. "In het gezelschap van Bert Longin, Anthony Kumpen en VRT-journalist Ruben Van Gucht. Een heel interessante ervaring, maar dit wordt helemaal anders, dat besef ik wel. Ik hoop me vooral te amuseren." De wedstrijden zijn zaterdag om 13u15 en 16u50, op zondag om 11u00 en 15u15. Tussen de races van de Nascar start Tom Boonen in de voorlaatste manche van het Belcar-kampioenschap, de eerste race van Boonen in Belcar sinds zijn brand tijdens de 24 Uur van Zolder.