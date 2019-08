Neuville zevende in tweede race van de Duitse TCR JCA

18 augustus 2019

De tweede race van de Duitse TCR werd een leuk kijkstuk, vooral vanwege de regen en de… start op slicks. Thierry Neuville liet bij momenten zien inderdaad erg goed te kunnen sturen, maar het uiteindelijke resultaat was door het stilleggen van de race van weinig belang. Dominik Fugel won in een Honda, Neuville was als beste Hyundai-rijder zevende.