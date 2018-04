Neuville zakt naar derde plaats in Rally van Corsica, Ogier blijft autoritair leider LPB

07 april 2018

21u00

Bron: Belga 2 Auto- en Motorsport Vijfvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta) gaat ook na de tweede dag autoritair aan de leiding in de Rally van Corsica, de vierde manche in het wereldkampioenschap. De Franse WK-leider kon rustig controleren en vergrootte zijn voorsprong tot 44.5 op zijn eerste achtervolger. Dat is niet Thiery Neuville (Hyunday i20), maar de Estlander Ott Tänak (Toyota Yaris). Neuville is na een frustrerende dag derde.

Neuville verloor in de laatste rit van de dag zijn tweede plaats aan Tänak. Het verschil tussen de twee is slechts een tiende van een seconde. De Noord-Ier Kris Meeke (Citroën C3 WRC) crashte in de laatste rit en moest opgeven. Oorzaak van de crash was dat Meeke een nota van zijn co-rijder verkeerd begreep.

Ogier werd op geen enkel moment aangevallen. De Fransman hield de hele dag de focus, bleef foutloos en kon rekenen op een uitstekende wagen. Hoewel hij controleerde, bouwde hij zijn voorsprong uit tot bijna 45 seconden. "Ik ben heel tevreden", verklaarde Ogier. "We hebben een mooie voorsprong, maar zondag wacht ons nog een heel lange rit. We moeten geconcentreerd blijven."

Tot de slotrit was er op de tweede wedstrijddag heel weinig animo. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) ging tijdens de negende rit van de baan, maar de Fin speelde toch al niet mee vooraan. Tot hij in de fout ging, deed Meeke dat wel. Hij zette Neuville onder druk en met nog één rit te gaan stond hij naast Neuville op de tweede plaats.

Neuville was bevrijd van Meeke, maar moest in de slotrit Tänak voorlaten. Bij aankomst reageerde de Luikenaar bijzonder gefrustreerd. "Ik heb niets te zeggen. Ik probeer, ik probeer, ik probeer. Maar als we niet goed opletten zijn wij het die de volgende keer van de baan gaan. We moeten heel voorzichtig zijn."

Esapekka Lappi (Toyota Yaris) heeft zich stilaan ontpopt tot revelatie van de rally. De jonge Fin vloog over het Corsicaans asfalt, won de achtste klassementsrit en schoof na de crash van Meeke op naar vierde plaats, op 54.9 van Ogier en 10.3 van Neuville.

Ogier stevent af op zijn tweede zege in Corsica en zijn derde dit seizoen. Al kan op de slotdag nog veel gebeuren met een openingsrit van 55,17 kilometer. De rally eindigt morgenmiddag traditioneel met de powerstage.