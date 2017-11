Neuville wint Rally van Australië en is vicewereldkampioen Redactie

Bron: Belga 0 AFP Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) heeft in Coffs Harbour de Rally van Australië gewonnen, de laatste manche van het wereldkampioenschap rally (WRC). Net als vorig jaar is hij daarmee vicekampioen, de derde keer al in zijn carrière. De Fransman Sébastien Ogier (M-Sport/Ford) had zich tijdens de vorige manche al verzekerd van de wereldtitel, de vijfde op een rij.

Het was de zesde WRC-overwinning van Neuville. Dit jaar was hij ook al eerste in Corsica, Argentinië en Polen. Met zijn copiloot Nicolas Gilsoul "profiteerde" hij gisteren van de pech van zijn Noorse teamgenoot Andreas Mikkelsen om 's ochtends de leiding te grijpen van het algemeen klassement in de tiende rit. Hij loste die positie niet meer tot het einde van de derde dag.

De Fin Jari-Matti Latvala (Toyota) dreigde nog in de achttiende rit, de tweede van de dag, en kwam terug tot 10 seconden van het duo Neuville-Gilsoul. Maar die laatste reageerde door weer uit te lopen in de volgende rit, waarin hij de beste tijd klokte in "zeer, zeer delicate condities", volgens Neuville zelf. De regen zorgde voor spelbreker en overspoelde het parcours.

"Ik hield de wagen op de baan, maar soms was het 'juist'. Ik wist dat ik het verschil kon maken, maar ik moest slim zijn", zei hij tegen de middag.

De twintigste rit in Australië werd uiteindelijk geannuleerd vanwege "stortregen" 's ochtends. De organisatie meende dat sommige wegen te modderig en onberijdbaar waren.

De rally eindigde met een 'power stage' van 6,44 kilometer in het bos van Wedding Bells, waarin de Sébastien Ogier de snelste was en zo een mooi slotakkoord plaatste aan het einde van het seizoen. Latvala, die een achterstand van 14 seconden had goed te maken op Neuville, ging in die rit van de baan en raakte een boom. Het ongeval was zonder veel erg, maar de Fin en zijn copiloot beslisten de race niet voort te zetten. Neuville had zo de baan vrij voor de overwinning.

