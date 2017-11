Neuville wint Rally van Australië en is vicewereldkampioen: "Eerst genieten, dan focussen op volgend jaar" Redactie

08u17

Bron: Belga 45 AFP Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) heeft in Coffs Harbour de Rally van Australië gewonnen, de laatste manche van het wereldkampioenschap rally (WRC). Net als vorig jaar is hij daarmee vicekampioen, de derde keer al in zijn carrière. De Fransman Sébastien Ogier (M-Sport/Ford) had zich tijdens de vorige manche al verzekerd van de wereldtitel, de vijfde op een rij.

Het was de zesde WRC-overwinning van Neuville. Dit jaar was hij ook al eerste in Corsica, Argentinië en Polen. Met zijn copiloot Nicolas Gilsoul "profiteerde" hij gisteren van de pech van zijn Noorse teamgenoot Andreas Mikkelsen om 's ochtends de leiding te grijpen van het algemeen klassement in de tiende rit. Hij loste die positie niet meer tot het einde van de derde dag.

De Fin Jari-Matti Latvala (Toyota) dreigde nog in de achttiende rit, de tweede van de dag, en kwam terug tot 10 seconden van het duo Neuville-Gilsoul. Maar die laatste reageerde door weer uit te lopen in de volgende rit, waarin hij de beste tijd klokte in "zeer, zeer delicate condities", volgens Neuville zelf. De regen zorgde voor spelbreker en overspoelde het parcours.

AFP

"Ik hield de wagen op de baan, maar soms was het 'juist'. Ik wist dat ik het verschil kon maken, maar ik moest slim zijn", zei hij tegen de middag.

De twintigste rit in Australië werd uiteindelijk geannuleerd vanwege "stortregen" 's ochtends. De organisatie meende dat sommige wegen te modderig en onberijdbaar waren.

De rally eindigde met een 'power stage' van 6,44 kilometer in het bos van Wedding Bells, waarin de Sébastien Ogier de snelste was en zo een mooi slotakkoord plaatste aan het einde van het seizoen. Latvala, die een achterstand van 14 seconden had goed te maken op Neuville, ging in die rit van de baan en raakte een boom. Het ongeval was zonder veel erg, maar de Fin en zijn copiloot beslisten de race niet voort te zetten. Neuville had zo de baan vrij voor de overwinning.

AFP

Neuville: "Eerst genieten, dan focussen op volgend jaar"

"Dit is een speciale zege, eentje die ik wil opdragen aan het team", stak Neuville van wal. "Niet alleen aan zij die hier aanwezig zijn maar ook aan de mensen die in Duitsland dagelijks in het fabriek werken. Het was niet altijd makkelijk maar ze zijn er altijd in blijven geloven en hebben nooit opgegeven. Ook toen wij de titel verloren, zijn we met zijn allen blijven werken. We bleven gemotiveerd, waardoor we er nu in slagen om deze wedstrijd te winnen en vicewereldkampioen te worden. Deze ochtend lag het parcours er zeer verraderlijk bij. We wilden niet al te veel risico's nemen en zijn erin uiteindelijk in geslaagd om deze rally te winnen. Fantastisch! Dit is de ideale manier om het seizoen af te ronden. Laat ons nu genieten vooraleer we op volgend jaar focussen."

"Dit is precies wat we wilden. Een eerste zege in Australië en twee rijders op het podium", liet Michael Nandan, teammanager van Hyundai Motorsport, optekenen. "Thierry en Nicolas waren outstanding dit weekend en toonden waarom zij het duo zijn met de meeste WK zeges dit seizoen."

AFP

Eindstand Rally van Australië

*** 1. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) 2u35:44.8

2. Ott Tänak-Martin Järveoja (Est/Ford Fiesta) op 22.5

3. Hayden Paddon-Seb Marshall (NZe/GBr/Hyundai i20) 59.1

4. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) 2:27.7

5. Elfyn Evans-Daniel Barritt (GBr/Ford Fiesta) 3:05.6

6. Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin/Toyota Yaris) 3:49.5

7. Kris Meeke-Paul Nagle (GBr-Ier/Citroën C3) 22:58.4

...

*** 11. Jourdan Serdiridis/Frédéric Miclotte (Gri/BEL/Citroen DS3 WRC) 32:25:4

12. Kalle Rovenpera-Juha Halttunen (Fin/Ford Fiesta R5) 33:16.3 - 1e in WRC-2

13. Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger (Noo/Hyundai i20) 37:39.7

AFP

Eindstand WK rally:

Piloten:

1. Sébastien Ogier (Fra/Ford Fiesta) 232 ptn WERELDKAMPIOEN

*** 2. Thierry Neuville (BEL/Hyundai i20) 208

3. Ott Tänak (Est/Ford Fiesta) 191

4. Jari-Matti Latvala (Fin/Toyota Yaris) 136

5. Elfyn Evans (GBr/Ford Fiesta) 128

6. Dani Sordo (Esp/Hyundai i20) 95

7. Kris Meeke (GBr/Citroën C3) 77

8. Hayden Paddon (NZe/Hyundai i20) 74

9. Juho Hänninen (Fin/Toyota Yaris) 71

10. Craig Breen (Ier/Citroën C3) 64

11. Esapekka Lappi (Fin/Toyota Yaris) 62

12. Andreas Mikkelsen (Noo/Hyundai i20) 54

Constructeurs:

1. M-Sport (Ford) 428 ptn WERELDKAMPIOEN

2. Hyundai Motorsport 345

3. Toyota Gazoo Racing 251

4. Citroën Racing 218

AFP

AFP