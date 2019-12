Neuville voor de zesde keer verkozen tot RACB Driver of the Year Redactie

19 december 2019

22u03 4 Autosport De Belgische rallyrijder Thierry Neuville is door een vakjury van journalisten verkozen tot RACB Driver of the Year. Neuville ging in de eindstand corijder Nicolas Gilsoul en Stoffel Vandoorne vooraf. Het is al voor de zesde keer in zijn carrière dat Neuville verkozen wordt tot RACB Driver of the Year. Vorig jaar won hij de prijs samen met zijn corijder Nicolas Gilsoul.

Neuville werd voor de zesde keer in zijn carrière uitgeroepen tot RACB Driver of the Year. De 31-jarige Belg won dit jaar drie WK-rally's (Corsica, Argentinië, Catalonië) en eindigde voor de vijfde keer in zijn carrière als tweede in de WK-eindstand.

Nicolas Gilsoul eindigde in de verkiezing als tweede, Stoffel Vandoorne als derde. Neuville en Vandoorne domineerden de voorbije jaren de RACB Driver of the Year. Na een moeilijk eerste seizoen in de Formula E, het kampioenschap voor elektrisch aangedreven wagens, was het geen verrassing dat Neuville het haalde van Vandoorne.

De 17-jarige Nathan Vanspringel (geboren 29/11/2002) werd verkozen tot Rookie of the Year. Vanspringel won in zijn eerste seizoen de juniortitel in de Ford Fiesta Sprint Cup. Team of the Year is DG Sport, een team dat overwinningen behaalde in de WRC Pro2-klasse en in de TCR. De Honorary Mention, de eervolle vermelding, ging naar Roadbook Organisation, een organisator van historische wedstrijden in Spa die zich een plaatsje tussen de Goodwoods van deze wereld heeft veroverd.