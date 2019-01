Neuville verkleint de kloof op Ogier in Rally van Monte Carlo XC

27 januari 2019

10u19

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Met nog twee ritten voor de boeg in de Monte Carlo heeft Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) de kloof met leider Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) verkleind tot 3,2 seconden. Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) zet zijn opmars in het klassement verder en is nu derde.

De klassementsritten op de slotdag liggen er droog bij en alle rijders staan op dezelfde banden. De strijd voor de zege is een gevecht van man tegen man. Ogier tegen Neuville waarbij de Belg een klein psychologisch voordeel heeft door Ogier twee keer te verslaan. De tijdwinst die Neuville daarbij boekte was echter zeer miniem. Op 31.99 km pakte hij 1.3 sec terug. Het verschil met Ogier bedraagt 3.2 sec. "Het is een groot gevecht. Over de laatste rit was ik niet echt tevreden", zei Neuville bij aankomst. "Het is moeilijk. De wagen is niet 100%."

Ott Tänak trekt de lijn van zaterdag door en won ook zondag de twee klassementsritten. Tänak is opgeschoven naar het podium ten nadele van Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC) die nu vierde is en Latvala (Toyota Yaris WRC) die vijfde is.

Er resten de rijders nog twee klassementsritten. De rally eindigt kort na de middag met de powerstage.