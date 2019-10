Neuville start sterk en staat meteen op 2 in Rally van Wales Belga

03 oktober 2019

22u21 0

De Brit Kris Meeke (Toyota) leidt na de uitgeregende openingsrit in de Rally van Wales, de twaalfde van veertien manches in het WRC-kampioenschap rally. Meeke telt 2,1 seconden voorsprong op Thierry Neuville (Hyundai) en 3,3 seconden op de Noor Petter Solberg (Volkswagen). Meeke was eerder vandaag ook al de beste in de shakedown, waarin Neuville zesde werd.

De Fransman Sébastien Ogier (Citroën) is voorlopig vierde op 3,8 seconden. WK-leider Ott Tänak heeft het voorlopig moeilijk, de Est is pas dertiende op 8,8 seconden.

“Het was een goede rit”, reageerde Neuville na afloop. “Zachtere banden waren beter geweest op dit parcours, maar we hebben een compromis gevonden. Dit is een prachtige plek en het was leuk zoveel volk naast het parcours te zien.”

Vrijdag wacht de rijders in Oulton Park voor een totaal van 118,25 km chronoritten.