Neuville staat na tweede dag op plaats drie in Portugal Redactie

01 juni 2019

21u00

Bron: Belga 0 Rally Thierry Neuville (Hyundai) staat na afloop van de tweede dag in de rally van Portugal, de zevende manche van het WK, op de derde plaats. Hij volgt op 9.2 seconden van de Estse leider Ött Tänak (Toyota).

De Brit Kris Meeke (Toyota) staat tweede op 4.3 van zijn teammaat. De Fransman Sébastien Ogier (Citroën) moet vrede nemen met de vierde stek op 21 seconden. Neuville ging in de laatste twee chronoritten van de dag met de zege aan de haal. “Ik heb alles geprobeerd”, reageerde de Belg. “In de namiddag maakten we de goede keuze met onze banden. In de voormiddag was dat misschien niet het geval.”

Morgen staan nog vijf chronoritten op de planning. De laatste hiervan, de Power Stage, sluit de rally van Portugal af.